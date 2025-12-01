Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Mercados, luzes e fantasia: o Natal anima cidades nortenhas

O Mercado de Natal da Praça da Batalha regressa ao centro do Porto até dia 29 de dezembro, oferecendo aos visitantes a oportunidade de fazer compras de Natal, saborear iguarias típicas e desfrutar de uma atmosfera mágica.

Nos jardins do Palácio de Cristal, o Christmas Design Market apresenta uma abordagem inovadora ao espírito natalício. De 1 a 23 de dezembro, as bancas com artesanato, produtos gourmet e workshops prometem novas experiências para quem procura um Natal diferente.

De 29 de novembro a 3 de janeiro, pode ver-se também a árvore de Natal nos Aliados, assistir-se aos concertos que aquecem as noites frias e ir até ao Mercado de Natal na Cordoaria.

Em Santa Maria da Feira, Perlim abre portas de 23 de novembro a 5 de janeiro, espalhando magia pelas ruas do centro histórico. Pela primeira vez, o evento sai da Quinta do Castelo, trazendo personagens encantadas, o Castelo da Fada Piri, pista de gelo e espetáculo de circo para encantar crianças e adultos.

A cidade de Bragança volta a transformar-se na Terra Natal e de Sonhos, de 29 de novembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026. Por toda a cidade decorrem concertos, espetáculos, workshops, um Presépio ao Vivo, a chegada dos Reis Magos, a pista de gelo e a Casa do Pai Natal. Há ainda espaços para comer e beber no mercado de Natal.

Da fogueira de Penamacor à fantasia de Óbidos

Em Penamacor, a Vila Madeiro transforma-se de 6 a 25 de dezembro num cenário de tradição e cores natalícias. Entre músicas, passeios pedestres e tasquinhas, a tenda do Pai Natal é a principal atração para os mais novos. O momento alto do evento é a chegada do madeiro e o acender da fogueira no adro da igreja Matriz, reunindo toda a comunidade.

Em Viseu, ao longo do mês de dezembro, o centro histórico celebra a época festiva com as tradicionais iluminações e concertos de Natal. Tanto os espetáculos como o famoso mercado natalício espalham-se pelas ruas da cidade, convidando moradores e visitantes a juntarem-se à festa.

Perto de Seia, a primeira aldeia de Natal 100% eco-sustentável volta a realizar-se este ano na aldeia de Cabeça. O evento destaca-se por ser único no país: toda a decoração é feita exclusivamente com materiais recolhidos na natureza.

Em Óbidos, a Vila Natal transforma a vila num universo encantado de 6 de dezembro a 6 de janeiro. Entre mercados de Natal, espetáculos mágicos, pistas de gelo e encontros com criaturas fantásticas, a visita permite conhecer a "Grande Fábrica de Natal".

Natal em Lisboa e nos arredores: Wonderland, mercados iluminados e magia em Cascais

A capital recebe o espírito natalício em grande estilo. No Parque Eduardo VII, o Wonderland Lisboa, de 29 de novembro a 5 de janeiro, oferece um parque temático com atrações, árvore de Natal, decorações e bancas de comida e bebida. Pela primeira vez, o evento entrou diretamente para o top cinco dos melhores mercados de Natal da Europa, celebrando a sua 10.ª edição com uma nova identidade.

O Rossio Christmas Market ilumina a histórica praça lisboeta, combinando compras de Natal com momentos de lazer em família. O mercado conta com artesanato, gastronomia, música e atividades diversas, incluindo a Parada de Natal diária às 17h00, que anuncia a chegada do Pai Natal. O comboio de Natal funciona de domingo a quinta das 15h00 às 22h00, e às sextas, sábados e feriados até às 23h00, com horários especiais nos dias 23, 30 e 31 de dezembro.

Em Cascais, o Cascais Christmas Village transforma o Parque Marechal Carmona de 23 de novembro a 5 de janeiro num verdadeiro conto de fadas. Lago encantado, Aldeia dos Pequeninos e cenários iluminados prometem momentos mágicos para toda a família. Entre renas, duendes, soldados romanos, Reis Magos e o próprio Pai Natal, Cascais oferece um Natal cheio de encanto e fantasia.

Natal algarvio: Loulé e Portimão com mercados e animação

Em Loulé, a Feira da Serra de Natal nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, no antigo armazém do Carnaval, reúne expositores de artesanato e produtores agroalimentares da Serra do Caldeirão, destacando produtos tradicionais, gastronomia e cultura serrana. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Loulé, integra o Programa de Animação de Natal 2025 e oferece também oportunidades para compras de Natal com peças artesanais e genuínas. Com entrada livre e horário das 12h00 às 20h00.

Entre 1 de dezembro e 6 de janeiro, Portimão volta a transformar-se num “Sonho de Natal”, com vários núcleos de animação temática por toda a cidade. O programa oferece momentos de fantasia e convívio para toda a família, destacando-se o Mercadinho de Natal no Largo da Antiga Lota, na zona ribeirinha, onde será possível provar sabores regionais e encontrar sugestões de presentes.

Ilhas: Madeira e Açores com festas e sabores no Atlântico

O arranque da época festiva na Madeira acontece com a iluminação da baixa do Funchal, de 1 de dezembro a 7 de janeiro. Entre avenidas e praças, o espírito natalício envolve visitantes com animação, gastronomia local e cenários repletos de cultura e magia.

O Mercadinho de Natal permite aos turistas descobrir produtos regionais, como artesanato, mel de cana, frutas e iguarias típicas em regime de take-away. O horário do mercado é de domingo a quinta, das 10h00 à meia-noite; sextas e sábados até à 01h00; com horários especiais nos dias 23, 30 e 31 de dezembro, e encerra nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro.

Os mercados de Natal animam São Miguel, com o principal ponto de encontro no Campo de São Francisco, em Ponta Delgada, mas com atividades espalhadas por todo o centro histórico, inclusive na Praça Gonçalo Velho Cabral. Bancas de artesanato, doces e licores, carrossel, mini-comboio e a Casa do Pai Natal garantem diversão para toda a família.

Aqui ficam algumas sugestões de visita para este ano, mas o certo é que, ao explorar qualquer região do país, encontra-se sempre vestígios da quadra natalícia.