A Polícia Nacional anunciou esta segunda-feira, revela o Observador citando a Lusa, ter desmantelado a primeira célula terrorista aceleracionista identificada em Espanha, pertencente ao grupo supremacista branco “The Base”. A operação teve lugar na província de Castellón, na Comunidade Valenciana.

O aceleracionismo, associado à extrema-direita e a movimentos de supremacia branca, defende a criação deliberada de caos e violência para provocar o colapso das instituições democráticas.

Segundo o comunicado da polícia, divulga o Observador, três suspeitos foram detidos, acusados de pertencer a organização terrorista, captação, doutrinamento e treino com fins terroristas, além de posse ilegal de armas.

As autoridades apreenderam nove armas de fogo, munições, mais de vinte armas brancas, equipamento táctico militar utilizado em treinos, propaganda neonazi, documentação aceleracionista e material que glorificava outras organizações terroristas.

O líder da célula espanhola mantinha contacto direto com o fundador de “The Base”, um norte-americano que as autoridades dos EUA acreditam estar atualmente na Rússia. Há cerca de um mês, este dirigente apelou à consolidação de células internacionais e à realização de ataques seletivos visando desestabilizar as democracias ocidentais.

De acordo com a polícia, os três detidos estavam “altamente radicalizados” e viviam segundo os princípios da organização, tendo já realizado vários treinos táticos com técnicas e material paramilitar.

A polícia recorda que “The Base” procura impor uma supremacia branca através do terrorismo, operando como uma rede descentralizada de pequenas células. Fundada em 2018 pelo norte-americano Rinaldo Nazzaro, a organização é considerada responsável por atos de vandalismo contra sinagogas e outras atividades extremistas nos EUA.

Na Europa, operações coordenadas pela Europol e Eurojust já levaram à detenção de suspeitos em vários países, incluindo Bélgica, Croácia, Alemanha, Lituânia, Roménia e Itália.

O grupo foi oficialmente incluído na lista de organizações terroristas da União Europeia em 2024.

