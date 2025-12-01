Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Notícias ao Minuto, o acidente envolveu dois carros ligeiros e causou fortes constrangimentos à circulação na A1, ao quilómetro dois, no sentido Alverca–Lisboa. A Ponte Vasco da Gama e a Circulçao Regional Interior de Lisboa (CRIL) estão afetadas. Do choque resultou um ferido.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Sacavém ao 24notícias, o ferido leve trata-se de uma mulher de cerca de 50 anos que foi transportada para o Hospital S. José.

Às 17h35 terminaram os trabalhos dos bombeiros no local.

A. mesma fonte revelou que a via da direita ainda se encontra cortada.

