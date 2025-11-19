Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo fonte da Ordem, o processo será conduzido pelo Conselho Disciplinar Regional do Norte, e já foram solicitadas às autoridades informações relevantes para a análise disciplinar do caso.

O processo disciplinar decorre em paralelo com o inquérito criminal conduzido pela Polícia Judiciária, que apura crimes de burla qualificada e falsidade informática, envolvendo também outros profissionais e uma clínica médica.

Lembra-se que segundo a PJ, a fraude envolvia a emissão de receitas com dados clínicos falsos, permitindo que os fármacos — comparticipados até 95% pelo Serviço Nacional de Saúde quando destinados a doentes com diabetes tipo 2 — fossem adquiridos quase sem custo pelos clientes de uma clínica privada. O prejuízo para o Estado poderá atingir cerca de três milhões de euros, valor correspondente às comparticipações pagas indevidamente.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.