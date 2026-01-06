Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O adiamento ocorre depois de o advogado de escolha de José Sócrates, José Preto, se encontrar internado, e das duas advogadas inicialmente designadas recusarem o encargo. Ana Velho, a última nomeada, afirmou não se sentir em condições de assumir a defesa devido à complexidade do processo, mas o tribunal decidiu que não poderia ser dispensada de imediato.

A juíza presidente, Susana Seca, determinou que Ana Velho terá cinco dias para contactar José Sócrates e analisar o processo, sublinhando que a lei exige a representação do arguido por um defensor, mesmo que seja oficioso, até que haja um advogado constituído.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.