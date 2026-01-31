Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo as autoridades, o grupo chegou ao museu cerca das 9h30, pouco depois da abertura. Quatro suspeitos usaram uma plataforma elevatória montada num veículo para aceder à Galeria de Apolo, através de uma varanda virada para o rio Sena. Dois deles cortaram uma janela com ferramentas elétricas, ameaçaram os seguranças, forçaram duas vitrinas e, em apenas quatro minutos, apoderaram-se de oito peças históricas antes de fugirem em duas scooters que os aguardavam no exterior.

Entre as joias roubadas encontram-se tiaras, colares, brincos e broches do século XIX, pertencentes a figuras como a imperatriz Eugénie, Marie Louise, Marie-Amélie e Hortense. As peças estão adornadas com milhares de diamantes e outras pedras preciosas. Duas delas, incluindo a coroa da imperatriz Eugénie, foram mais tarde encontradas danificadas nas imediações do museu, aparentemente deixadas cair durante a fuga.

O documentário reúne testemunhos de pessoas que estavam no local, entrevistas com antigos assaltantes, análises forenses e comentários de especialistas em segurança para explicar como falhas críticas, como a ausência de câmaras de vigilância em várias salas e um alarme local avariado, foram exploradas pelos ladrões. Especialistas alertam ainda que joias deste tipo são frequentemente desmontadas e vendidas em partes, o que dificulta a sua recuperação.

Para além da reconstituição do crime, o especial analisa as consequências políticas e culturais do assalto: o encerramento temporário do Louvre, a investigação em curso que envolve cerca de 60 inspetores, o receio de perda irreversível de património histórico e o debate sobre a fragilidade da segurança em museus. O roubo gerou forte indignação pública, com o Presidente Emmanuel Macron a classificá-lo como “um ataque à nossa história”.

A estreia de “Louvre Heist: Minute by Minute” acontece domingo, 1 de fevereiro, às 22h, no ID – Investigação Discovery, estando também disponível em streaming na HBO Max.

(NOS: canal 115; MEO: canal 115; Vodafone: canal 130; DIGI: canal 64)