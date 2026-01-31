Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em publicação na rede social Facebook, o município de Leiria informou que "a Escola Básica D. Dinis, local onde costumam ser colocadas as mesas para o voto antecipado, foi severamente afetada pela depressão Kristin".

Sem condições necessárias para que "as pessoas inscritas possam votar", o município mudou o local de voto, com as mesas instaladas "na Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo (Liceu), entre as 8h e 19h".

Na Marinha Grande, as mesas de voto funcionam conforme inicialmente previsto, no Edifício da Resinagem, na Praça Guilherme Stephens, tal como na Batalha, no Edifício dos Paços do Concelho.

