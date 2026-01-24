Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O objetivo das obras é melhorar as condições de utilização e conservação da estação, incluindo a limpeza integral dos revestimentos, reparação e substituição de elementos danificados, pintura de paredes e tetos, tratamento de infiltrações e limpeza da rede de drenagem.

Os trabalhos decorrerão em regime de 24 horas por dia, aos dias úteis, e foram planeados para não afetar o serviço nem comprometer a circulação de passageiros. Durante o horário de funcionamento da estação, as zonas de intervenção estarão devidamente delimitadas e sinalizadas, garantindo segurança e mobilidade aos utilizadores.

Segundo o Metropolitano, esta iniciativa faz parte da estratégia de valorização das estações, reforçando o compromisso com melhorias contínuas que correspondam às expectativas dos clientes e consolidem o Metro como eixo central da mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.