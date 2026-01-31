Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em nota replicada pela agência Lusa, a iniciativa já tem o apoio do Partido Popular Europeu (PPE), o maior grupo político do Parlamento Europeu, e será discutida na próxima semana com os outros grupos parlamentares.

“À luz da tempestade Kristin, que já provocou várias mortes, feridos e deslocados, e está a causar danos materiais incalculáveis em várias regiões de Portugal, e dada a ocorrência cada vez mais frequente de catástrofes naturais, é crucial ter respostas claras e continuar e aprofundar o debate sobre as medidas preventivas e os mecanismos de solidariedade disponíveis na União Europeia.” justificou Paulo Cunha, chefe de delegação do PSD no Parlamento Europeu.

O eurodeputado salientou que “as catástrofes naturais não olham a fronteiras e, de uma forma ou de outra, afetam todos os cidadãos europeus”.

“Consideramos que se trata de um debate urgente e necessário e, por isso, obviamente esperamos o apoio de todos os grupos políticos no Parlamento Europeu”, referiu.

A sessão plenária do mês de fevereiro decorre entre os dias 9 e 12.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.