Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o geógrafo, Portugal terá cada vez mais tempestades como esta, pelo que planos de emergência têm de ter a localização das pessoas mais vulneráveis e os meios mais adequados para as socorrer.

“Vivemos numa cultura mais reativa do que proativa. Por vezes, quando reagimos já estamos a demorar muito tempo”, afirmou o professor no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT) da Universidade de Lisboa.

“Sei de pessoas que estiveram mais de 24 horas sem se saber se estavam bem ou não, o que é grave”, disse, referindo que os sistemas de alerta estão montados, mas precisam de ser melhorados, assim como a informação à população.

“Devíamos ter este conceito de risco permanente. Os modelos dizem-nos que [as tempestades], estão a aumentar em frequência e intensidade”, sublinhou, para defender que toda a sociedade deve estar preparada, assim como os municípios e as empresas que fornecem energia e comunicações.

Para o investigador, os planos de emergência têm de ter identificada a localização das pessoas mais vulneráveis e os meios mais adequados para fazer chegar o socorro, face à obstrução de estradas e caminhos.

“Temos essa informação, temos a população muito bem caracterizada, através do Censos. É preciso saber onde ir primeiro e qual a melhor forma de lá chegar “, referiu.

De acordo com António Lopes, há sempre formas de melhorar os sistemas, mas a perceção é que “não se aprende nada” entre uma e outra tempestade.

“Vamos ter duas épocas em que vamos estar sempre a falar de dois fenómenos, as tempestades e os incêndios”, disse o geógrafo, sublinhando a importância de as populações seguirem as recomendações da Proteção Civil: “Uma coisa é estar em casa e cair o telhado, outra é ir para a rua ver as ondas e os telhados a voar”.

A este propósito, reiterou a necessidade de uma maior consciencialização da população, já que estes eventos vão aumentar de intensidade e de frequência, segundo os cientistas.

“Os oceanos estão a aquecer, há mais evaporação e outros eventos associados, o aquecimento dos oceanos está a modificar os padrões atmosféricos”, explicou.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.