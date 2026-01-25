Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Milhares de moçambicanos encontram-se em centros de acolhimento e sobre árvores, à medida que as piores inundações de uma geração atingem o país. Equipas de resgate do Brasil, África do Sul e Reino Unido têm apoiado operações de salvamento em várias localidades, escreve a BBC.

A situação poderá agravar-se com a continuação das chuvas na África do Sul, fonte do rio Incomati.

Estradas principais entre Maputo e Gaza estão cortadas, incluindo a N1, única via que liga o sul ao norte do país. O ministro dos Transportes, João Matlombe, referiu que o corte de estradas já provoca escassez e aumento de preços de bens básicos, alimentos e combustíveis, até em cidades distantes como Tete, a mais de 1.500 km de Maputo.

Já o ministro da Educação, Samaria Tovela, indicou que o início do ano letivo de 2026 poderá ser adiado para permitir que as escolas continuem a funcionar como centros de acolhimento, particularmente nas províncias de Maputo e Gaza, as mais afetadas.

As cheias já provocaram pelo menos 13 mortos. Estima-se que um total de 600 mil pessoas tenham sido afetadas pelas intempéries.

