“Em relação às forças e serviços de segurança, confirmamos que existem”, afirmou a responsável, em conferência de imprensa, adiantando que, entre os detidos, há “dois que não são civis”. Segundo a RTP, trata-se de um polícia e um militar.

Patrícia Silveira revelou ainda que, durante a investigação, foram apreendidas “armas diversas de várias naturezas”, sem adiantar, para já, mais pormenores sobre o tipo de armamento ou o número de armas recolhidas.

Após uma mega operação que levou à detenção de mais de 30 suspeitos ligados ao grupo ultranacionalista "1143", Luís Neves, diretor da Polícia Judiciária, revelou em conferência de imprensa que as autoridades têm vindo a investigar uma associação criminosa organizada, ligada a crimes de incitamento ao ódio e à violência, com uma estrutura definida que inclui fundadores, chefias, liderança, membros ativos e uma operação logística própria.

"Falamos de uma estrutura alargarda com muitos membros", afirma Luís Neves