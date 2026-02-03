Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a mesma fonte da PSP, o incidente ocorreu cerca das 11h00, no momento em que o condutor do carro foi mandado parar no aeroporto Sá Carneiro, no Porto. Assim que se apercebeu de que ia ser fiscalizado, arrancou subitamente, acabando por arrastar o agente por 200 metros, que só conseguiu libertar-se momentos depois.

O condutor colocou-se de seguida em fuga, mas acabou por ser intercetado e detido mais à frente pelas autoridades, acrescentou a fonte.

A PSP revelou ao 24notícias que o agente ainda está hospitalizado com ferimentos ligeiros no Hospital São João.

