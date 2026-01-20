Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em conferência de imprensa, Luís Neves afirmou que as autoridades têm vindo a investigar uma associação criminosa organizada, ligada a crimes de incitamento ao ódio e à violência, com uma estrutura definida que inclui fundadores, chefias, liderança, membros ativos e uma operação logística própria.

"Falamos de uma estrutura alargarda com muitos membros", afirma Luís Neves.

O grupo terá uma base ideológica neonazi e apresenta uma composição estável ao longo do tempo, com a adesão de novos elementos.

“Quem trabalha neste tipo de criminalidade procura sempre que tudo seja investigado”, afirmou o responsável, sublinhando que é obrigação das autoridades “defender a integridade física e a vida das pessoas”.

De acordo com as forças de segurança, estes crimes já resultaram em vários homicídios e em vítimas com sequelas graves, situações consideradas inaceitáveis num país com a matriz democrática e constitucional de Portugal. “Isso não é possível num país como o nosso”, frisou.

As autoridades explicam que a atuação tem sido sobretudo preventiva, com o objetivo de travar a escalada da violência antes de ocorrerem consequências irreversíveis. “Não queremos pessoas com a vida destruída, nem casas incendiadas”, acrescentou o responsável, reforçando a prioridade dada à proteção das pessoas e à segurança pública.

A investigação prossegue, com as autoridades a garantirem que continuarão a acompanhar de perto fenómenos de radicalização e violência extremista.

A Polícia Judiciária realizou esta terça-feira a operação Irmandade, que envolveu cerca de 300 inspetores de várias unidades e levou à detenção de 37 suspeitos ligados ao grupo ultranacionalista 1143, liderado por Mário Machado, atualmente a cumprir pena de prisão.