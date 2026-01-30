Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o advogado, a transferência ocorreu a partir da prisão de Alcoentre, igualmente de alta segurança, e Mário Machado encontra-se agora "fechado 22 horas por dia numa cela de oito metros quadrados".

Mário Machado cumpre uma pena de quatro anos de prisão, decorrente de duas condenações por discriminação, incitamento ao ódio e violência. O advogado explicou que irá recorrer da decisão junto do Tribunal de Execução de Penas.

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) indicou que não divulga publicamente os motivos das transferências de reclusos nem presta informações sobre cidadãos em detenção.

A mudança ocorre na sequência de buscas efetuadas pela Polícia Judiciária (PJ) na cela de Mário Machado, a 20 de janeiro, no âmbito de uma operação que desmantelou o grupo 1143 e levou à detenção de 37 suspeitos. Na altura, a diretora da Unidade Nacional de Contraterrorismo, Patrícia Silveira, afirmou que foram apreendidos "elementos relevantes para a investigação".

De acordo com o despacho de indiciação a que a Lusa teve acesso, o Ministério Público sustenta que, em novembro, Mário Machado terá planeado duas ações em 2026 destinadas a provocar reações negativas ou violentas da comunidade muçulmana em Portugal.

A primeira ação, prevista para fevereiro, consistia na divulgação de um vídeo junto da comunicação social e na rede social X, contendo uma tarja que acusava Maomé de pedofilia, material esse já apreendido pela PJ. A segunda, programada para Coimbra no Dia de Portugal, 10 de junho, passaria pela exibição de uma bandeira com a imagem do profeta islâmico com um turbante e uma bomba.

O despacho descreve ainda cerca de uma dezena de ações do grupo 1143 desde fevereiro de 2024, dirigidas principalmente contra imigrantes muçulmanos, incluindo manifestações públicas, difusão de ideologia neonazi nas redes sociais e episódios de agressão, como um ataque a dois cidadãos indianos numa área de serviço da A1, a 5 de outubro de 2025.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.