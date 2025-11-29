Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Além de Shakespeare in Love, a carreira teatral de Tom Stoppard inclui obras aclamadas como The Real Thing e Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, a peça que o lançou para a fama e pela qual ganhou quatro prémios Tony em 1968. A obra mais recente, Leopoldstadt, inspirada na comunidade judaica de Viena no início do século XX, conquistou um Olivier Award e mais quatro Tony Awards.

Tom Stoppard nasceu como Tomas Straussler na então Checoslováquia e fugiu para o Reino Unido durante a ocupação nazi. Mais tarde descobriu que os quatro avós eram judeus e tinham morrido em campos de concentração, revela a BBC.

Ao longo de mais de seis décadas, Sir Tom conquistou o público com peças que exploravam temas filosóficos e políticos, e escreveu também para cinema, televisão e rádio, incluindo adaptações como Anna Karenina (2012), com Keira Knightley e Jude Law.

Entre as homenagens, o músico Mick Jagger recordou o dramaturgo como o seu “dramaturgo favorito”, elogiando o “corpo de trabalho intelectual e divertido” que deixa. A editora Faber Books descreveu-o como “um dos dramaturgos mais brilhantes e celebrados das últimas seis décadas e um dos grandes intelectos do nosso tempo”.

Tom Stoppard foi ainda cavaleiro da rainha Isabel II em 1997, pelos serviços prestados à literatura.

“Será lembrado pelas suas obras, pelo seu brilhantismo e humanidade, pelo seu humor, irreverência e profundo amor pela língua inglesa”, sublinha a United Agents.

