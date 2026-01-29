Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta quinta-feira, o Conselho de Ministros decidiu decretar a situação de calamidade nas zonas mais afetadas pela depressão Kristin. A decisão surge depois do impacto das chuvas intensas e rajadas de vento em várias regiões do país, que exigem uma resposta reforçada do Estado para apoiar populações, autarquias e proteção civil.

"Reunido o Conselho de Ministros, na Residência Oficial do Primeiro-Ministro, que está ainda a decorrer, informamos que foi já decidido decretar a situação de calamidade nas zonas mais afetadas pela Tempestade Kristin", lê-se na nota informativa divulgada pela RTP Notícias.

O Executivo informa ainda que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai visitar as zonas afetadas no distrito de Leiria e Coimbra, cancelando a agenda externa prevista para os próximos dias, "nomeadamente as viagens a Andorra e à Croácia", com o intuito de concentrar todo o apoio na resposta à emergência provocada pelo mau tempo.

A declaração do estado de calamidade permite "adotar medidas de carácter excecional destinadas a prevenir, reagir ou repor a normalidade das condições de vida nas áreas atingidas pelos seus efeitos", tais como a mobilização vicil de pessoas, por tempo indeterminad; limitar, por razões de segurança, a circulação e permanência de pessoas, outros seres vivos e carros; fixação de cercas sanitárias e a "racionalização da utilização dos serviços públicos de transportes, comunicações e abastecimento de água e energia, bem como do consumo de bens de primeira necessidade."

Em comunicado, a Câmara de Ferreira do Zêzere solicitou ao Governo a declaração de estado de calamidade no concelho, na sequência dos danos provocados pela passagem da depressão Kristin, tornando-se o terceiro município a fazê-lo, depois de Leiria e da Nazaré.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.