A plataforma Duolingo lançou uma campanha publicitária intitulada “Bad Bunny 101”, com o objetivo de lembrar que a app pode ser uma forma prática de aprender noções básicas de espanhol, a tempo de perceber as letras do artista porto-riquenho. No anúncio, a conhecida mascote em forma de coruja surge caracterizada como Bad Bunny.

“Espanhol é a segunda língua mais falada nos Estados Unidos e já faz parte da forma como a cultura se manifesta”, afirmou o diretor de marketing da Duolingo, Manu Orssaud, em comunicado.

Esta não é a primeira vez que a empresa associa a sua marca ao músico. Em 2023, um artigo no blog da Duolingo incentivava os fãs a descobrirem “várias lições de espanhol escondidas nas letras de Bad Bunny”.

Nem todos, no entanto, partilham o entusiasmo em torno do espetáculo. O Presidente dos Estados Unidos voltou a criticar a escolha de Bad Bunny, assim como a atuação dos Green Day antes do jogo.