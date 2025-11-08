Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Benfica registou um novo recorde de participação nas eleições para os órgãos sociais, com 86.600 sócios a votar até cerca das 19h15 desta sexta-feira, superando os 86.297 votantes da primeira volta, realizada a 25 de outubro.

José Pereira da Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral, anunciou o feito e afirmou que é possível atingir os 100 mil votantes caso a tendência de crescimento se mantenha.

“Nunca trabalhámos por recordes. Só o Benfica pode bater o Benfica”, disse, sublinhando a fluidez do processo de votação nos 108 pontos de urnas espalhados pelo país e no estrangeiro.

Às 20h00, o número de votantes já ascendia a 88.253. Pela tarde, às 16h00, o clube tinha oficialmente ultrapassado o recorde mundial de votantes em eleições de clubes desportivos, até então detido pelo FC Barcelona desde 2010, com 57.088 sócios.

Na segunda volta das eleições disputam a presidência do clube Rui Costa (Lista G) e João Noronha Lopes (Lista F), depois de terem sido os dois candidatos mais votados em outubro. Fora da corrida ficaram Luís Filipe Vieira, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.

