De acordo com um balanço realizado pela empresa às 08h00, citado pelo jornal Público, permanecem por restabelecer 93 mil ligações, sendo que, nas zonas consideradas mais críticas, as avarias resultantes da passagem da depressão afetam cerca de 87 mil clientes.

O distrito de Leiria é o mais afetado, concentrando mais de 63 mil clientes sem eletricidade. Seguem-se os distritos de Santarém, com cerca de 15 mil clientes sem abastecimento, Castelo Branco, com seis mil, e Coimbra, onde se registam cerca de três mil casos, segundo dados da empresa responsável pela rede de distribuição de energia.

Apesar da dimensão do impacto, a E-Redes refere uma evolução positiva face ao balanço anterior. Na terça-feira à noite, o número de clientes ainda sem energia ascendia a 103 mil.

A depressão Kristin atingiu Portugal continental há uma semana, provocando danos significativos na rede elétrica, sobretudo em infraestruturas de média e baixa tensão, devido a ventos fortes e queda de árvores.

