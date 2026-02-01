Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

São quase 309 mil os eleitores inscritos para votar antecipadamente e em mobilidade, este domingo, para a segunda volta das eleições presidenciais. Em relação à primeira volta, há um acréscimo de cerca de 90 mil eleitos, revela a Lusa.

Em termos de distribuição pelo território nacional, 300.839 são de Portugal continental, 3.951 da Região Autónoma da Madeira e 3.711 dos Açores. Os distritos com maior número são Lisboa, com 89.689, Porto (50.518), Setúbal (26.580), Braga (17.601), Aveiro (17.257), Faro (16.621), Coimbra (15.035), Santarém (12.242) e Leiria (11.663).

Nota também para a depressão Kristin, que causou vários danos em Portugal continental, obrigou à mudança de alguns locais de voto antecipado em mobilidade. Ontem, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) anunciou a alteração em seis municípios: Vieira do Minho, Alvaiázere, Leiria, Torres Vedras, Alcácer do Sal e Silves. A mudança foi feita a pedido das respetivas câmaras municipais, por “motivos de força maior”.

Os novos locais são: sede da Junta de Freguesia de Vieira do Minho, quartel dos Bombeiros em Alvaiázere, Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo em Leiria, Edifício da Câmara Municipal em Torres Vedras, sede da Junta de Freguesia de Alcácer do Sal (Santiago) e edifício das piscinas municipais em Silves.

De recordar que a votação antecipada em mobilidade está aberta a eleitores recenseados em Portugal. O período de inscrições terminou às 23h59 da passada quinta-feira. Os eleitores inscritos devem dirigir-se, este domingo, à mesa de voto do município que escolheram aquando da inscrição.

Para além dos 308.501 inscritos para votar este domingo, há 1.118 doentes internados e 3.777 presos que se inscreveram para votar antecipadamente na segunda volta. Para estes eleitores, o ato realiza-se entre 2 e 3 de fevereiro. O presidente da Câmara Municipal ou um representante deslocam-se ao hospital ou ao estabelecimento prisional para recolher o voto.

Foi em janeiro de 2021 que, pela primeira vez, houve mesas de voto antecipado em todos os concelhos. Inscreveram-se então para votar antecipadamente 246.922 eleitores.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.