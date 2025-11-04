Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Na altura, a Procuradoria-Geral da República (PGR) explicou à Agência Lusa que “o Conselho Superior do Ministério Público analisou a questão e deliberou proceder à abertura, nos termos do artigo 264.º do Estatuto do Ministério Público, de um processo de averiguação”.
O inquérito decorreu, inicialmente, no Ministério Público da Procuradoria-Geral Regional de Lisboa e, depois da promoção de Ivo Rosa a Desembargador, no Ministério Público do Supremo Tribunal de Justiça.
Segundo a CNN Portugal, Ivo Rosa vai conseguir consultar os processos de que foi alvo já na próxima quinta-feira, dia 6 de novembro.
A decisão desautoriza assim a decisão do magistrado do Ministério Público junto do Supremo Tribunal que tinha negado acesso, alegando que o juiz não justificou o interesse legítimo.
