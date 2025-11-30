Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Após a vitória frente ao Club Brugge na Liga dos Campeões, Rui Borges fez uma alteração na defesa: Eduardo Quaresma substituiu Ousmane Diomande.

O Sporting inaugurou o marcador logo aos sete minutos. Francisco Trincão de livre pela esquerda fez assistência ao cabeceamento de Quaresma para a baliza. Apenas quatro minutos depois, Trincão voltou a marcar presença numa jogada que culminou com Luis Suárez a fazer o 2-0.

Aos 25 minutos, Iván Fresneda completou o hat-trick ofensivo do Sporting.

Na segunda parte, o domínio leonino manteve-se. Aos 54 minutos, Hidemasa Morita assistiu Luis Suárez, que não perdoou e fez o 4-0, consolidando a goleada.

Com esta vitória, o Sporting afirma-se como um dos principais candidatos ao título, deixando o FC Porto sob pressão para manter a liderança.