“Não, não me veem na câmara, porque já não consigo ver”, revelou a atriz de 90 anos a uma jornalista da ITV News, numa entrevista conjunta com o ator e colaborador de longa data, Ian McKellen, com quem contracenou em Macbeth em 1979.

Quando Ian McKellen brincou dizendo que o público ainda a conseguia ver, a atriz respondeu: “Sim, e eu consigo ver o teu contorno e sei quem és, com o teu cachecol de Macbeth. Mas já não reconheço ninguém.”

A atriz, conhecida pelo talento e longevidade artística, destacou assim as dificuldades enfrentadas no dia a dia devido à condição ocular.