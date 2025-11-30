Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O líder do campeonato, Lando Norris, podia ter assegurado o primeiro título com uma vitória, mas terminou em quarto lugar, com o companheiro de equipa e rival pelo título, Oscar Piastri, em segundo. Todos os três candidatos ao título venceram sete corridas esta temporada. Verstappen procura o seu quinto título consecutivo, enquanto Piastri e Norris ainda perseguem o primeiro.

“Foi uma corrida incrível. Ótimo trabalho de todos,” disse Verstappen, após conquistar a 70.ª vitória da carreira, revela a Associated Press.

Com este resultado, Norris mantém a liderança do campeonato, mas a margem reduziu‑se para apenas 12 pontos sobre Verstappen, enquanto Piastri caiu para terceiro, a 16 pontos do britânico. “Estou sem palavras”, comentou Piastri.

Verstappen mostrou‑se confiante para a última corrida: “É possível agora, mas vamos ver. Não me preocupo demasiado,” afirmou à AP News. O holandês, que já garantiu títulos em finais controversos, como em Abu Dhabi em 2021, segue para a última etapa determinado a repetir a história.

Norris, por sua vez, ainda pode tornar‑se o primeiro piloto britânico a conquistar o campeonato desde Lewis Hamilton, que venceu o último dos seus sete títulos em 2020. A luta pelo título mantém‑se assim em aberto, prometendo uma corrida decisiva na pista de Abu Dhabi.

