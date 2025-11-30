Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o Eco, António Mota morreu este domingo.

O empresário assumiu a presidência da maior construtora portuguesa entre 1995 e 2023 e abandonou o cargo de vice-presidente do conselho de administração em abril deste ano. Assim, deixou de ter lugar na administração da construtora criada pelo seu pai, Manuel António da Mota.

Também este ano, o empresário decidiu transferiu para os quatro filhos 28% do capital da Mota Gestão e Participações.

António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota nasceu em 1954, em Amarante. Sonhava ser polícia, depois quis ser engenheiro — mas acabou a seguir os passos do pai na Mota-Engil.

Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu à morte e "apresentou os seus amigos sentimentos à Família de António Mota" em nota publicada no site da Presidência da República.

"António Mota marcou o mundo empresarial e a sociedade portuguesa em geral. Deu continuidade à obra de seu Pai Manuel António da Mota e projetou-a em todos os continentes, criando um dos mais poderosos, conhecidos e influentes grupos da nossa economia", pode ler-se.

"Juntou a liderança à empatia, a humanidade ao dinamismo, a simplicidade à eficácia. Sem ele as últimas décadas da nossa economia teriam sido diferentes. Finalmente soube preparar a tempo a sua sucessão. Assim, as jovens gerações saibam corresponder à visão do seu antepassado", refere ainda o presidente da República.

___

