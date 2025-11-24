Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

González Amador era investigado por ter defraudado o fisco em mais de 350 mil euros e por declarar despesas fictícias para justificar comissões recebidas durante a pandemia. Depois de negociações com a Agência Tributária, admitiu dois delitos fiscais e propôs pagar uma multa de 500 mil euros para evitar prisão efetiva.

Quando a equipa de Ayuso acusou o Governo de usar o Estado para atacar politicamente a presidente madrilena, a Procuradoria divulgou um comunicado a detalhar a situação fiscal do arguido — informação que estava sob segredo de justiça.

O juiz Hurtado ordenou buscas inéditas ao gabinete do procurador-geral, apreendeu telemóveis e constituiu García Ortiz arguido. O procurador-geral recusou responder em tribunal, alegando irregularidades na investigação.

A oposição e parte da magistratura exigiram a sua demissão, afirmando que a sua posição já era insustentável. O Governo de Pedro Sánchez defendeu-o, denunciando um caso de judicialização da política e instrumentalização política da justiça.

Sondagens mostraram que 61% dos espanhóis consideravam que o procurador-geral devia renunciar.

Qual a sentença?

A 20 de novembro de 2025, o Tribunal Supremo condenou Álvaro García Ortiz por revelação de informações pessoais e em segredo de justiça, através do reenvio de um e-mail com dados confidenciais a jornalistas. A sentença determinou:

Multa de 7.200 euros

Proibição de exercer funções durante 2 anos

Foi a primeira vez na democracia espanhola que um procurador-geral em funções foi julgado e condenado.

Quatro dias depois da condenação, García Ortiz apresentou a demissão ao ministro da Justiça, dizendo que o fazia por “profundo respeito” pelas decisões judiciais e para proteger a reputação do Ministério Público. A saída será formalizada após aprovação do Conselho de Ministros.

Com esta demissão, Pedro Sánchez terá de nomear o quarto procurador-geral desde 2018.

