Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre os dias 22 e 24 de agosto, segundo nota de imprensa enviada às redações, a Praça Carlos Roeder recebe os concertos de Gisela João, no dia 22 pelas 22h00, Ana Bacalhau, no dia 23 no mesmo horário e David Fonseca no dia 24 pelas 18h00.

O “grande espetáculo noturno será o inédito “Palais des Eaux”, nas noites de sexta-feira e sábado. No sábado à tarde, regressa também o Aveiro Air Show “que promete impressionar com manobras acrobáticas sobre a Baía de São Jacinto”.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

No domingo, dia 24, o destaque vai para o FLY-IN Dunas 2025, o maior encontro nacional de aeronaves ultraleves, que volta a reunir dezenas de pilotos no Regimento de Infantaria n.º 10. Paralelamente, decorrem provas de orientação, torneios de voleibol de praia e o Campeonato de Frisbee, que reforça o "espírito desportivo e o contacto com a natureza".

Ao longo dos três dias, há experiências de surf, stand up paddle, canoagem, frisbee, caminhadas e o “tradicional Festival de Papagaios”. Além da abertura ao público do Centro Interpretativo da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto.

O evento mantém o compromisso com a mobilidade sustentável e estarão disponíveis os serviços de Eco-Taxi, E-Bike Xperience.

A entrada para o festival é gratuita, para mais informações visitar o site do festival aqui.