A Universidade de Coimbra, através de uma equipa de investigação, testou um inquérito que permite avaliar a qualidade do apoio prestado por serviços de saúde durante o luto, revela a nota de imprensa enviada às redações.

Maja de Brito, investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, explica que a investigação tem o objetivo de “compreender as experiências dos familiares de quem faleceu em relação ao apoio prestado”.

Acrescenta que “os inquéritos habitualmente utilizados nos serviços de saúde centram-se na avaliação da satisfação com o serviço, mas este inquérito que desenvolvemos propõe uma abordagem diferente, ao focar-se em múltiplas dimensões da qualidade do apoio no luto”.

A também psicóloga clínica afirma que o instrumento “abrange todos os níveis de apoio, desde os cuidados especializados até ao apoio informal, oferecendo uma imagem completa do ecossistema de apoio ao luto ao qual as pessoas enlutadas recorrem”. O novo mapeamento ajuda a identificar quem são os agentes de apoio numa comunidade e, com isso, favorece a criação de redes de colaboração mais eficazes entre hospitais, cuidados primários, serviços especializados e comunidade.

No inquérito participaram 20 pessoas, que tinham perdido um dos progenitores, filho, parceiro ou irmão há mais de um ano.

Para os familiares, revela a investigadora, responder ao inquérito foi uma oportunidade para “ contribuir para a produção de novo conhecimento e, assim, ajudar outras pessoas; ter as experiências ouvidas e reconhecidas, com o objetivo de melhorar os serviços de apoio no futuro; ajudar a quebrar um tabu social, a dificuldade em falar abertamente sobre a morte e o luto e prestar homenagem ao familiar falecido”.

Maja de Brito aborda a importância dos serviços de apoio onde este inquérito pode ajudar a “escutar e a aprender com o testemunho das pessoas enlutadas, melhorando a sua capacidade de resposta”.