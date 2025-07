Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Há um alerta geral a praticamente toda a população junto à costa no Oceano Pacífico, devido a um terramoto de magnitude 8,8, que atingiu o extremo leste da Rússia, que já provocou vários feridos ligeiros e inundações generalizadas.

As ondas do tsunami perto da cidade russa de Severo-Kurilsk, no Pacífico, ultrapassaram os três metros de altura. A onda mais poderosa atingiu até cinco metros, segundo a Reuters, citando a agência de notícias Ria.

Posteriormente, os primeiros sinais de tsunami, que não na Rússia, chegaram à costa norte do Japão, onde foram registadas ondas de 40cm, com as autoridades locais a evacuarem mais de 1,9 milhões de pessoas.

No Havai há registos, para já, de ondas de dois metros de altura, sendo que as ondas de tsunami podem continuar por mais de um dia. Este arquipélago está em alerta máximo, com as pessoas a serem aconselhadas a deslocarem-se para zonas mais altas e os navios a serem orientados para permanecerem no mar. O presidente da Câmara de Honolulu disse aos residentes: "Por favor, levem isto muito a sério. Subam o mais alto possível", embora afirme que as autoridades ainda não observaram "uma onda com consequências".

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Na costa oeste dos EUA, o Serviço Meteorológico Nacional dos EUA está a aconselhar as pessoas a evitarem praias, portos e marinas.

Ondas entre um e três metros são possíveis em algumas costas do Chile, Costa Rica e ilhas do Pacífico, segundo as autoridades. Por sua vez, ondas até um metro poderão chegar a outros locais, incluindo Austrália, Colômbia, México, Nova Zelândia, Tonga e Taiwan.

As autoridades chinesas emitiram um alerta de tsunami para a província de Zhejiang e para a cidade de Xangai, afirmando que esperam ondas até um metro.

No Peru, as autoridades emitiram um alerta de tsunami e mantêm "vigilância constante" da situação.