Uma megaoperação de combate ao tráfico de droga, levada a cabo pela Guarda Nacional Republicana (GNR) em articulação com a Guardia Civil espanhola, resultou na detenção de 49 pessoas em território português e espanhol, na maior ofensiva conjunta dos últimos anos contra o narcotráfico na Península Ibérica, avança a GNR em comunicado.

A operação decorreu entre os dias 7 e 11 de julho, em oito distritos de Portugal continental e na região sul de Espanha, tendo sido conduzida pelo Grupo de Intervenção de Operações Especiais da GNR, no seguimento de uma investigação criminal que decorria há 38 meses. A cooperação com a Guardia Civil foi estabelecida no âmbito da Cooperação Policial Internacional, após terem sido identificados vários suspeitos de nacionalidade espanhola.

Em Portugal, foram detidas 32 pessoas, cumpridos 32 mandados de busca domiciliária, 21 buscas não domiciliárias e 35 mandados de busca/apreensão de veículos. Em Espanha, foi detido um indivíduo durante a operação, a que se somam 16 detenções realizadas ao longo da investigação, bem como seis buscas domiciliárias.

No total, foram apreendidos:

7 toneladas de haxixe;

650 quilos de cocaína;

18 embarcações de alta velocidade (avaliadas em cerca de 8 milhões de euros);

40 motores de alta potência (avaliados em cerca de 2,5 milhões de euros);

780 mil euros em numerário;

11 armas de fogo;

24 veículos automóveis.

Os detidos são suspeitos dos crimes de tráfico de estupefacientes, associação criminosa e detenção de arma proibida.

O principal objetivo da operação foi desmantelar a cadeia logística de grupos organizados que operavam entre Portugal e Espanha, afetando significativamente a sua capacidade de distribuição de droga na Península Ibérica. A GNR destaca que esta ação reforça o sentimento de segurança das populações e representa um forte golpe contra o narcotráfico transnacional.

A operação contou com o envolvimento de diversas unidades da GNR, nomeadamente a Unidade de Intervenção, Unidade de Emergência, Proteção e Socorro, Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras, Unidade de Ação Fiscal e oito Comandos Territoriais, com o apoio ainda do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).