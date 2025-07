Em atuações nos festivais "Electric Castle", na Roménia, e "Lollapalooza", em Paris, o cantor foi criticado por interpretar apenas excertos dos seus êxitos mais conhecidos.

Segundo vídeos partilhados por fãs, Justin Timberlake optou por apontar o microfone para o público durante partes da música “Can’t Stop the Feeling!”, em vez de cantar, enquanto o instrumental tocava.

Uma fã presente no Electric Castle partilhou nas redes sociais: “Esperámos pelo Justin Timberlake à chuva durante horas, só para ele subir ao palco com 45 minutos de atraso. O problema não foi a chuva nem a roupa dele, mas sim o facto de não ter cantado. Decepcionante, principalmente para um concerto tão aguardado.”

As críticas multiplicaram-se também na secção de comentários do Instagram do cantor, onde um fã lamentou: “Não te identificaste com o público, o espetáculo foi sem alma e aborrecido, terminou abruptamente e mais cedo. Foi um desrespeito para com as milhares de pessoas que estavam à tua espera. Uma pena, podia ter sido uma noite agradável.”

Os vídeos do concerto tornaram-se virais nas redes sociais, nomeadamente no TikTok, após vários fãs terem partilhado experiências parecidas em outros concertos do artista.