A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, ao início da manhã de ontem, seis suspeitos com idades entre os 27 e os 60 anos, indiciados pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, no concelho de Portimão.

A ação foi conduzida pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Portimão, na sequência de uma investigação que decorria há vários meses, e que permitiu reunir indícios suficientes para a emissão de seis mandados de detenção e seis mandados de busca, todos cumpridos com sucesso.

Durante as diligências, a PSP apreendeu:

810 doses individuais de cocaína;

500 doses de heroína;

10.000 euros em numerário;

Um veículo automóvel;

Diversos artigos utilizados no tráfico de droga.

Os seis detidos foram apresentados hoje ao Tribunal de Portimão, onde estão a ser sujeitos a interrogatório judicial. As medidas de coação deverão ser conhecidas nas próximas horas.

Em comunicado, o Comando Distrital da PSP de Faro sublinha o seu “firme compromisso no combate a todas as formas de criminalidade”, com particular enfoque no tráfico de droga, devido aos efeitos sociais profundamente nocivos associados a este fenómeno.