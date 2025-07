A informação foi avançada pelo autarca local Olegário Gonçalves, que confirmou à Rádio Renascença que um helicóptero sofreu esta quarta-feira um acidente após embater contra uma ramada, quando combatia um incêndio no concelho de Arcos de Valdevez.

O helicóptero transportava o piloto e quatro elementos da Unidade de Emergência de Proteção de Socorro da GNR. Terá tido lugar na freguesia de São Jorge.

"Era um pequeno reacendimento. O helicóptero ia aterrar para irem socorrer e apagar o incêndio. Na aterragem, como estava a aterrar num campo com latadas, uma hélice embateu num dos arames e danificou a hélice. Foi feita uma aterragem de emergência, mas felizmente feridos nem prejuízos de maior, com a exceção da pá do helicóptero que ficou inoperacional", disse Olegário Gonçalves, em declarações também à RTP.

A equipa da GNR tinha sido destacada para conter um reacendimento.