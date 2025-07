Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O sismo, de magnitude 8,8, provocou deslizamentos de terra e ondas de tsunami que atingiram até cinco metros de altura.

O vídeo, partilhado nas redes sociais, foi captado por um turista a bordo de um barco que passava junto à ilha e mostra os animais em pânico, lançando-se ao mar à medida que as pedras se soltavam dos penhascos em volta.

A Ilha Antsiferov é uma ilha vulcânica desabitada localizada na cadeia norte das Ilhas Curilas, no Mar de Okhotsk, no noroeste do Oceano Pacífico. O extremo sul da ilha abriga uma das cinco maiores colónias de reprodução de leões-marinhos-de-Steller (cerca de 600 animais) nas Ilhas Curilas. Devido à ausência de predadores terrestres, também abriga colónias muito densas de fulmares-do-norte e papagaios -do-mar-de-topete, que nidificam nos montes ao longo das suas encostas.

Recorde-se que há um alerta geral a praticamente toda a população junto à costa no Oceano Pacífico, devido a um terramoto de magnitude 8,8, que atingiu o extremo leste da Rússia, que já provocou vários feridos ligeiros e inundações generalizadas.

As ondas do tsunami perto da cidade russa de Severo-Kurilsk, no Pacífico, ultrapassaram os três metros de altura. A onda mais poderosa atingiu até cinco metros, segundo a Reuters, citando a agência de notícias Ria.

Posteriormente, os primeiros sinais de tsunami, que não na Rússia, chegaram à costa norte do Japão, onde foram registadas ondas de 40cm, com as autoridades locais a evacuarem mais de 1,9 milhões de pessoas.