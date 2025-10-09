Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Esta noite, o Estado de Israel e a organização terrorista Hamas chegaram a um acordo, mediado pelo presidente norte-americano, Donald Trump", pode ler-se na rede social X da Embaixada de Israel em Portugal.

"A primeira fase do acordo resultará na libertação de todos os reféns, incluindo seis portugueses, e no fim dos combates em Gaza – uma guerra que começou como resultado de um ataque terrorista selvagem, do Hamas, a 7 de outubro de 2023", é referido.

Segundo a embaixada, Israel foi bem-sucedido "na determinação em derrotar e isolar o Hamas, construir um consenso internacional contra a sua continuação no poder em Gaza e em remover a ameaça aos cidadãos israelitas".

"O acordo está em conformidade com os objetivos de Israel e as suas posições de princípio desde o início da guerra: o regresso de todos os reféns, um futuro governo em Gaza sem o Hamas e o desarmamento da organização terrorista. O acordo foi assinado após muitos esforços liderados pelo presidente dos EUA e com o amplo apoio da comunidade internacional e dos países da região, mas também graças a uma determinada, decisiva e poderosa ação militar", acrescenta a Embaixada de Israel.

"Após dois dos anos mais difíceis da história de Israel, o povo israelita aguarda o regresso dos seus entes queridos às suas casas, enquanto as suas famílias podem finalmente iniciar o longo e emocionante processo de cura dos seus corações e almas", pode ainda ler-se.



