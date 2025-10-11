Hamas não estará presente na assinatura oficial do acordo para Gaza. Israel também em dúvida

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Hamas não estará presente na assinatura oficial do acordo proposto por Donald Trump para Gaza que terá lugar em Sharm-el-Sheik, no Egipto, na próxima segunda-feira. "Não estaremos presentes", afirmou Hossam Badran, um responsável político do Hamas, em entrevista à AFP, indicando que a atuação do grupo estava a ser conduzida "através de mediadores do Qatar e do Egito".

Também ainda não é claro se o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, irá estar presente.