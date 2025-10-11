MEO à velocidade máxima de 10Gbps

11 out 2025 18:48
Atualidade
A assinatura decorre no Egipto e conta com a presença de Donald Trump.
Hamas não estará presente na assinatura oficial do acordo para Gaza. Israel também em dúvida

O Hamas não estará presente na assinatura oficial do acordo proposto por Donald Trump para Gaza que terá lugar em Sharm-el-Sheik, no Egipto, na próxima segunda-feira. "Não estaremos presentes", afirmou Hossam Badran, um responsável político do Hamas, em entrevista à AFP, indicando que a atuação do grupo estava a ser conduzida "através de mediadores do Qatar e do Egito".

Também ainda não é claro se o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, irá estar presente.

Em Sharm-el-Sheik, estará o presidente americano  que será recebido pelo presidente egipcio, Abdul Fattah al-Sisi e estará também o representante dos EUA para o Médio Orientem Steve Witkoff. Antes do encontro no Egipto, Trump irá de manhã a Israel, estando previsto um discurso no parlamento israelita e um encontro com reféns libertados e as famílias.
Além da assinatura do acordo irá decorrer uma cimeira internacional, no mesmo local, para a qual foram enviados convites à Alemanha, a França, ao Reino Unido, a Itália, ao Qatar, aos Emirados Árabes Unidos, à Jordânia, à Turquia, à Arábia Saudita, ao Paquistão e à Indonésia. Espanha também anunciou estar presente.

