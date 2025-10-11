Ian Watkins, ex-vocalista dos Lostprophets, morreu este sábado após de ter sido atacado na prisão. Watkins, de 48 anos, foi agredido com uma faca por outro recluso durante a manhã, no estabelecimento prisional de Wakefield, no Reino Unido, onde cumpria uma pena de 29 anos de prisão, acrescida de mais seis em liberdade condicional, após ter admitido uma série de crimes sexuais, incluindo a tentativa de violação de um bebé.

“Às 9h39 da manhã, a polícia foi chamada por funcionários da prisão de Wakefield para reportar a agressão a um recluso. Os serviços de emergência estiveram no local e o homem foi declarado morto pouco tempo depois. As investigações continuam em curso”, pode ler-se no comunicado emitido pela polícia.

Esta não foi a primeira vez que Ian Watkins foi esfaqueado. Já tinha acontecido em 2023, também em Wakefield, num incidente em que terá sido feito refém por três reclusos durante seis horas, antes de ser libertado pelos guardas prisionais.

O músico foi sido detido em setembro de 2012, na sequência de uma operação da polícia por tráfico de droga na sua casa em Pontypridd, no País de Gales, na qual foram apreendidos inúmeros computadores, telemóveis e dispositivos de armazenamento.

Julgado por vários crimes sexuais, foi considerado na sentença os atos praticados representavam “novos níveis de depravação”. Em 2019, após ser apanhado com um telemóvel na prisão, Watkins declarou em tribunal que estava detido com “assassinos, assassinos em massa, violadores, pedófilos, serial killers – o pior do pior”.