Foi preciso esperar até ao minuto 90 + 1 para Rúben Neves levantar o estádio de Alvalade num grito de "golo". Mas aconteceu num golo de cabeça, com Rúben Neves a dar a melhor sequência a um cruzamento de Trincão e a dedicar o golo a Diogo Jota.

Ao minuto 21, número da camisola de Diogo Jota agora usada por Rúben Neves, tinha existido um momento de homenagem ao antigo internacional português. Os ecrãs do estádio mostraram a imagem do ex-jogador, que morreu a 3 de julho na sequência de um acidente de viação em Espanha.

O jogo terminou seis minutos depois do golo isolado de Portugal, sete minutos de compensação após os 90, e Portugal está mais perto do Mundial de 2026 que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México.

Portugal soma agora nove pontos no grupo F do qual fazem parte também a Arménia, a Hungria e a República da Irlanda.