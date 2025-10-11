Em 2025 já houve 300 tiroteios em massa nos Estados Unidos. Esta sexta-feira aconteceu mais um

Além de quatro mortos, registam-se quatro feridos em estado crítico, segundo as autoridades locais. Ainda não houve informação sobre o autor dos disparos.

São considerados tiroteios em massa aqueles em que há pelo menos quatro vítimas mortais e o número, em 2025, nos Estados Unidos, já é superior a 300, de acordo com dados da organização Gun Violence Archive.

