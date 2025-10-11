MEO à velocidade máxima de 10Gbps

Em 2025 já houve 300 tiroteios em massa nos Estados Unidos. Esta sexta-feira aconteceu mais um

11 out 2025 19:03
Atualidade
Quatro pessoas morreram na sequência de um tiroteio no estado do Mississípi, nos Estados Unidos, durante uma celebração desportiva de uma escola secundária.
O tiroteio ocorreu na noite de sexta-feira, fora do espaço da escola, na cidade de Leland, no Mississipi.

Decorria uma celebração anual, o chamado "homecoming weekend", em que antigos alunos regressam à sua escola para uma reunião e festa. Antes do tiroteio, tinha tido lugar um jogo de futebol americano.

Além de quatro mortos, registam-se quatro feridos em estado crítico, segundo as autoridades locais.

Ainda não houve informação sobre o autor dos disparos.

São considerados tiroteios em massa aqueles em que há pelo menos quatro vítimas mortais  e o número, em 2025, nos Estados Unidos, já é superior a 300, de acordo com dados da organização Gun Violence Archive.

