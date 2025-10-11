A notícia foi confirmada pela revista People. Não foram ainda divulgados mais detalhes, e a família pediu privacidade neste momento, segundo um porta-voz.

Ganhou o Óscar de Melhor Atriz em 1978 pela sua interpretação em Annie Hall (1977), realizado por Woody Allen, com quem manteve também uma colaboração criativa e pessoal. A sua carreira destacou-se pela versatilidade, transitando entre comédia, drama e romance, em filmes que marcaram várias gerações.

Keaton integrou o elenco de clássicos como O Padrinho (1972) e O Padrinho II (1974), de Francis Ford Coppola, e participou em produções emblemáticas como Reds (1981), de Warren Beatty, Manhattan (1979), Something’s Gotta Give (2003), Morning Glory (2010) e Book Club (2018).