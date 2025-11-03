Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A notícia foi avançada pelo Setubalense e ainda se encontra em atualização.

O vereador Fernando José declarou que Marco Costa irá renunciar ao mandato e sublinhou que o caso não tem ligação à política, tratando-se de um “drama pessoal e familiar” que surpreendeu todos, acrescenta a agência Lusa.

Segundo o PS de Setúbal, Marco Costa foi notificado para se apresentar ainda esta segunda-feira ao Tribunal de Setúbal.

