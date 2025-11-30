Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo avançou o Franceinfo, os ladrões cortavam a vedação perimetral antes de arrombarem vários edifícios da quinta. A queixa-crime só foi formalizada alguns dias depois, mas a polícia francesa já está a investigar o caso.

Os caracóis, ou escargots, são uma iguaria tradicional francesa, frequentemente servida com manteiga de alho ou vinho, cujas vendas disparam durante o mês de dezembro. A quinta abastecia restaurantes michelin como o Les Crayères, bem como lojas gourmet e clientes privados.

As fotografias divulgadas mostram prateleiras e câmaras frigoríficas praticamente vazias. “Roubaram uma secção inteira de produtos acabados da loja e todo o stock de matéria-prima do meu laboratório”, explicou ao Franceinfo Jean-Mathieu Dauvergne, gestor da quinta.

“Era o meu stock de fim de ano... Tínhamos exatamente a quantidade necessária para atravessar a época festiva sem preocupações”, lamentou.

A investigação prossegue, mas por agora a equipa tenta salvar a época alta, e garantir que a falta de caracóis não estraga as ementas festivas da alta gastronomia francesa.

