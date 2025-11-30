Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Após a reunião na Flórida, o senador Marco Rubio e Rustem Umerov, negociador de Kiev, fizeram breves declarações aos jornalistas. Rubio afirmou que os encontros foram “úteis e produtivos”, mas sublinhou que “há ainda muito trabalho a ser feito”, revela a CNN. O senador acrescentou que as conversas não se centram apenas no fim do conflito, mas também em assegurar o futuro da Ucrânia.

Umerov descreveu a reunião como “produtiva e bem sucedida” e agradeceu a liderança norte-americana, sem, no entanto, revelar mais informações. Nenhum dos dois aceitou perguntas da comunicação social, divulga a CBC.

De acordo com declarações de Donald Trump, Steve Witkoff, e possivelmente Jared Kushner, serão enviados à Rússia para este encontro. Um porta-voz do Kremlin afirmou à televisão estatal russa que Putin se reunirá com Witkoff antes de partir para a Índia na quinta-feira.

Os detalhes sobre os pontos discutidos permanecem escassos, e continua incerto quão próximos estão os dois lados de alcançar um acordo. As negociações prosseguem num contexto de guerra contínua, com um elevado número de vítimas e destruição generalizada.