O clube azul e branco entrou em campo numa primeira parte sofrida que permitiu ao Estoril várias aproximações perigosas à baliza de Diogo Costa.

Depois do intervalo, os dragões surgiram mais organizados e conseguiram impor maior domínio no jogo. O golo da noite, marcado por William Gomes, acabou por surgir numa fase em que o FC Porto já controlava o ritmo da partida.

O FC Porto soma três pontos importantes e tenta manter-se firme na luta pelos primeiros lugares da I Liga.

