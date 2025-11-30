Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O que desencadeou a escalada recente entre os EUA e a Venezuela?

Em agosto, a tensão aumentou após Trump anunciar que estava preparado para “utilizar qualquer meio” para combater o narcotráfico alegadamente proveniente da Venezuela, não excluindo uma ação militar. A passagem do navio de guerra USS Lake Erie pelo Canal do Panamá em direção ao mar das Caraíbas intensificou ainda mais o clima de confrontação.

Houve operações militares norte-americanas na região?

Sim. O Presidente Donald Trump confirmou, em setembro, que as forças norte-americanas realizaram um ataque a uma embarcação que transportaria droga no sul das Caraíbas, resultando na morte de 11 pessoas, descritas como “narcoterroristas”.

Como reagiu o Governo de Nicolás Maduro?

Maduro exigiu a retirada dos navios norte-americanos e pediu apoio formal das Nações Unidas, classificando a mobilização militar dos EUA como uma “gravíssima ameaça” à estabilidade da América Latina e do Caribe. Caracas acusa Washington de agressão e preparação para uma intervenção direta.

Que papel estão a desempenhar outros países?

Rússia: Moscovo confirmou contactos com Caracas sobre um possível pedido de ajuda militar ou política de Maduro a Vladimir Putin.

Brasil: o presidente brasileiro manifestou “muita preocupação” com o “aparato militar norte-americano” no Caribe.

Portugal: o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, disse que o Governo está a acompanhar a situação, sem motivo de alarme para a comunidade portuguesa.

Colômbia: os EUA aplicaram sanções ao presidente Gustavo Petro, à sua família e ao ministro do Interior colombiano, agravando a tensão diplomática regional.

O espaço aéreo venezuelano está afetado?

Sim. Donald Trump declarou que o espaço aéreo “acima e em torno da Venezuela” está encerrado. A Federal Aviation Administration (Administração Federal de Aviação, em tradução livre) norte-americana já tinha emitido alertas de segurança sobre a região.

Em resposta, o Governo venezuelano impediu a entrada de aviões da TAP, Iberia e Avanca, acusando as companhias de colaborarem com “ações de terrorismo de Estado” dos EUA. A TAP cancelou vários voos para o país.

Trump ameaça avançar com operações terrestres?

Sim. Num comício na Florida, Trump anunciou que incursões terrestres na Venezuela vão começar “muito em breve”, afirmando que é a forma “mais fácil” de travar o envio de droga. Maduro classificou as declarações como “ilegais e injustificadas”.

Está a ser considerado um ataque militar norte-americano?

A Casa Branca não assumiu publicamente essa intenção, mas também não negou quando questionada diretamente. A presença naval dos EUA e a retórica de Trump alimentam especulações sobre uma possível intervenção.

Há impacto para os portugueses na Venezuela?

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, não há registo de qualquer incidente envolvendo a comunidade portuguesa. A Embaixada e os consulados estão em contacto permanente com os cidadãos no país.

O que está realmente em disputa?

Oficialmente, os EUA dizem combater o narcotráfico venezuelano.

Para Maduro, trata-se de um pretexto para desestabilizar o regime e justificar ações militares.

Há perigo imediato para a região?

Ainda não há sinais de confronto militar direto, mas a aproximação de navios de guerra, o encerramento do espaço aéreo, as sanções contra aliados da Venezuela e as ameaças de incursões terrestres colocam a América Latina num dos piores momentos de tensão diplomática e militar dos últimos anos.

