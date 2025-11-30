Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Questionado pelos jornalistas, Trump limitou-se a confessar a chamada, recusando entrar em pormenores: “Não quero comentar sobre isso. A resposta é sim.” Sobre o teor da conversa, acrescentou apenas: “Não diria que foi bem ou mal… foi apenas uma chamada telefónica.”

A notícia da comunicação entre os dois líderes já tinha sido avançada pelo New York Times, divulga a Reuters, que citou fontes a indicar que o contacto ocorrera na semana anterior.

A confirmação do telefonema surge num contexto de crescentes tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela, depois de Trump ter declarado no ontem, dia 29 de novembro, que o espaço aéreo venezuelano devia ser considerado “totalmente fechado”, no seguimento dos alertas norte-americanos sobre segurança na região.

Nem Washington nem Caracas divulgaram qualquer detalhe oficial sobre o conteúdo da conversa.

