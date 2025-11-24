Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Japan Times, a vítima mortal é um homem de 80 anos e, entre os feridos, há uma mulher de 20 anos em estado grave, informaram as autoridades japonesas.

A televisão local TBS diz também que as autoridades estão a investigar uma possível ligação entre este incidente e o roubo de um carro, duas horas antes, de um stand de automóveis.

