O homem está condenado em Itália a quatro anos e três meses de prisão pela prática dos crimes de roubo e ofensas à integridade física qualificadas. Segundo o comunicado, os factos remontam a 2017, quando “forçou a entrada em casa da sua ex-namorada, através de arrombamento, ali permanecendo contra a vontade desta”. No interior da habitação, “agrediu-a com uma barra de ferro e apoderou-se da sua bolsa, onde além dos seus documentos, estava um telemóvel, fugindo do local sem prestar qualquer assistência”.

Depois da agressão, o suspeito terá viajado para Portugal, onde se encontrava a tentar regularizar a sua situação no país.

Detido agora pelas autoridades portuguesas, o homem será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação de uma medida de coação, seguindo os trâmites habituais no cumprimento do pedido de extradição.

