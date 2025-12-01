Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Administração de Produtos Terapêuticos da Austrália (Therapeutic Goods Administration, TGA) emitiu dois novos alertas de segurança para pessoas que utilizam medicamentos de destaque para diabetes e perda de peso, incluindo Ozempic, Wegovy, Saxenda, Trulicity e Mounjaro, escreve o The Guardian.

Os avisos referem-se a potenciais riscos para a saúde mental e a eficácia de contracetivos, embora não exista prova de uma relação causal direta.

A TGA explica que, devido a relatos de comportamento e ideação suicida associados aos agonistas do recetor GLP-1, os médicos devem “monitorizar os pacientes quanto ao surgimento ou agravamento de depressão, pensamentos ou comportamentos suicidas, e/ou quaisquer alterações incomuns de humor ou comportamento”. Este alerta aplica-se a toda a classe de medicamentos GLP-1 RAs, frequentemente referidos como semaglutidos.

Linhas de apoio emocional e prevenção de suicídio Caso tenha pensamentos suicidas ou conheça alguém que revela sinais de alarme, fale com o médico assistente. Se sentir que os impulsos estão fora de controlo, ligue 112. Outros contactos: SOS Voz Amiga

(diariamente, das 15h30 às 00h30)

213 544 545

912 802 669

963 524 660

direcao@sosvozamiga.org Conversa Amiga

(diariamente, das 15 às 22h)

808 237 327

210 027 159 SOS Estudante

(diariamente, das 20 às 01h)

239 484 020 Voz de Apoio

(diariamente, das 21h às 24h)

225 506 070 Telefone da Amizade

(diariamente, das 16h às 23h)

228 323 535 Telefone da Esperança

(diariamente, das 20h às 23h)

222 080 707 Departamento de Psiquiatria de Braga

253 676 055 Escutar- Voz de apoio

225 506 070 SOS Telefone Amigo

239 721 010 A Nossa Âncora

219 105 750

219 105 755 Brochura do INEM

Ler aqui.

Um estudo de 2024, que analisou a base de dados global da Organização Mundial da Saúde sobre reações adversas, identificou uma incidência ligeiramente superior ao esperado de pensamentos suicidas associados à semaglutida, mesmo em comparação com outros medicamentos para diabetes.

Perante este sinal internacional — um evento adverso potencialmente provocado por um medicamento que requer investigação adicional — a TGA solicitou pareceres independentes ao seu Comité Consultivo sobre Medicamentos.

Os especialistas concluíram que não havia evidência suficiente para estabelecer causalidade, mas destacaram a complexa inter-relação entre doenças mentais e distúrbios endócrinos crónicos, condições para as quais os GLP-1 RAs podem ser prescritos.

Estudos com doentes submetidos a cirurgia bariátrica também sugerem que a perda de peso rápida ou significativa pode ser um gatilho relevante do ponto de vista da saúde mental.

Além do alerta sobre saúde mental, a TGA emitiu um aviso separado para o Mounjaro relativo à contracepção. Após investigação sobre a possível redução da eficácia da contracepção oral ao iniciar ou aumentar a dose do medicamento, não foi possível excluir uma associação.

Como medida preventiva, a TGA atualizou as informações do produto, recomendando que os utilizadores de contraceptivos orais recorram a métodos não orais ou adicionem um método de barreira durante quatro semanas após a primeira dose e após cada aumento de dose. É ainda salientado que nenhum medicamento da classe GLP-1 RAs deve ser usado durante a gravidez.

